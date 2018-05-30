Дівчинка намалювала привид матері і перелякала користувачів мережі

Розповідь трирічної дівчинки Рубі (Ruby) про її уявну матір налякав користувачів мережі. Портрет «примари», що приходить до дитини ночами, опублікувала в своєму Twitter-акаунті американська актриса Наталі Моралес (Natalie Morales).

Дівчина виявила історію Рубі в одному з журналів. Здивувавшись дивним словам дитини, вона виклала знімок в мережу.

«Це моя уявна мама, Грейтфул. Її жовті вії означають, що вона може бачити в темряві - вона приходить до мене тільки в нічний час. Іноді це мене лякає, але я завжди хочу, щоб вона повернулася. В її животі два малюки. Їй 14, але у неї ніколи не може бути дня народження », - повідомила Рубі неназваному виданню в рубриці« Зустрічайте наших уявних друзів».

«Рубі, у тебе привид. Це прямо-таки лякає», - підписала знімок Моралес. Її публікація привернула велику увагу передплатників і зібрала 60 тисяч лайків.

Багато користувачів вирішили, що дівчинка - письменник-початківець в жанрі трилера. «Краще, ніж рядки Стівена Кінга», - коментували вони. «Стівен Кінг не міг написати страшніше», - погоджувалися інші. «Або ще гірше: міг, але береже це на потім», - продовжували треті.

Деякі згадали, що стикалися з подібним проявом уяви в дитинстві. «Це майже як коли моя молодша сестра стояла на моєму ліжку пізно вночі, щоб подивитися у вікно підвалу, який був закритий на зиму, і почалося" Це мій друг. Він тут. Але сховайся, ти йому не подобаєшся"», - поділилася історією одна з передплатниць. «У мого молодого брата була уявна подруга на ім'я Джейн, і він ходив на кухню вночі, щоб поговорити з нею. Одного вечора я пішла подивитися на їхню розмову, і він говорив:" Ні, Джейн, я не можу дати тобі ніж, щоб вдарити мою сім'ю", йому було 3 роки!» - підтримала її інша дівчина.