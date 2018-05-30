Вчені не можуть визначити, до якої особи належить вбитий хижак

Аби визначити, якого хижака вбито, чоловік запросив експертів, але й ті не змогли відповісти на дане питання.

Американський фермер з міста Дейтона зауважив, що до його ферми наближається хижак, схожий на вовка, і вистрілив у нього. Але як тільки він підійшов оглянути свою "здобич", то зрозумів, що вбив незрозумілу істоту. На допомогу він покликав експертів, пише The Independent. Ті, в свою чергу, опинилися в глухому куті. Розміри вух, лап і зубів, а також особливості волосяного покриву говорили про те, що це якась диявольська суміш різних видів тварин. Одне з обережних припущень зоологів - це волкособ (гібрид собаки і вовка), який виріс в диких умовах. А ось місцеві жителі не стали чекати вчених і охрестили хижака перевертнем.

"Поки нам важко встановити, що це за тварина. Але ми взяли зразки ДНК. У цьому нам допоможе тільки генетичне тестування. Зразки ми вже направили в лабораторію штату Орегон". Варто зазначити, що поява вовків в Дейтоні - зовсім звичайна справа. Жителям дозволено вбивати їх, якщо вони загрожують їхньому майну. Як показало дослідження, навколо місцевості було помічено близько 900 вовків.