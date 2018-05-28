Буде батл: парка VS пуховик

Для представниць жіночої статі вибір зимового верхнього одягу був завжди не дуже приємним заняттям, оскільки то «модель мішкувата», то «кольорів замало». Але сучасні виробники вирішили цю проблему — зараз вибір видів та варіантів жіночих курток дуже великий.

Одним із варіантів верхнього жіночого одягу є куртки-парки. Довжина парок зазвичай до середини стегна, а також парки вирізняються подвійною застібкою та капюшоном. Іншим дуже популярним жіночим одягом є пуховик. Що краще обрати: купить парку чи інший одяг, інколи не можуть розібратися навіть досвідчені шопери. Давайте розбиратися.

Вперше парки з’явилися у солдатів американської армії. Вони користувалися великим попитом, адже могли витримати мороз в 50 градусів. З часом парки з’явилися і на звичайних людях. Моделі для загального користування не були призначені для таких суворих умов, але також були досить теплі. І гама кольорів розширилася. Звичайно, класичною паркою вважаються такі кольори, як хакі, оливковий або сірий, але в каталогах інтернет-магазину Todo Shop запропоновані найрізноманітніші варіації.

Чому вона така тоненька і така тепла?

Спочатку необхідно вивчити її особливості та різновиди. А розрізняються вони частіше всього за типом наповнювача. Враховуючи те, в який період та з якою періодичністю ви плануєте її експлуатувати, таку модель і обирайте.

Для того, щоб носити парку взимку та в доволі агресивних умовах, найкращим варіантом утеплення буде парка на основі натурального пуху. Такі вироби дещо вимогливі у догляді, тому краще віддавати її до хімчистки для прання. Якщо пухову парку випрати у пральній машині, пух може «впасти», тоді всі теплові властивості будуть втрачені. Якщо ви плануєте носити парку весною/восени або зимою, але зима не надто сувора, зверніть увагу на парки з таким наповнювачем, як синтепон. Цей матеріал достатньо тонкий та практичний. Вироби на основі синтепону можна прати у пральній машині, ні зовнішній вигляд, ні теплові характеристики не будуть втрачені.

Холлофайбер — це також синтетичний наповнювач, волокна якого тоненькі, як у синтепона, але теплові властивості — як у натурального пуху. Прати його також можна у машині, волокна при цьому не збиваються та не втрачають своїх теплових характеристик. Зовсім нещодавно з’явилися парки на основі тинсулейта. Цей матеріал дещо схожий на холлофайбер, оскільки також має дуже тонкі волокна, внаслідок чого всередині виробу утримується більше молекул повітря і тим самим зберігається тепло. Жіночі парки на основі цього матеріалу можна прати у домашніх умовах при температурі не більше 30–40 градусів.

Як обрати та купити пуховик на декілька сезонів?

Обираючи зимовий верхній одяг, ми майже ніколи не замислюємося, чому одна модель має назву куртка, інша — пуховик, третя — парка, четверта — пальто. Все дуже просто — справа у наповнювачі.

Тільки той виріб, всередині якого знаходиться пух, може називатися пуховиком. За походженням пух може бути лебединим, качиним, гусячим або гагачим. Головним орієнтиром оригінальності пуховика є вартість, оскільки собівартість виробу з пуху досить висока. Для тих, у кого алергія на пух, є альтернатива — синтетичний пух. Він гіпоалергенний, але в декілька разів тепліший від синтепону. А також він доступніший. Якщо у вас алергія на натуральний пух або ж синтетичний аналог для вас більш прийнятний, вироби із «синтепуху» — гарний варіант.

У описі товару або на етикетці виробу обов’язково має бути вказано «down» (пух) або «feather» (пух + пір’я). Відсоткове відношення пуху з пір’ям має бути в нормі, особливо якщо ви обираєте жіночий пуховик для щоденного носіння у зимовий період. Оптимальні варіанти — 90/10 або 80/20, де перша цифра — вміст пуху у відсотках, друга — пір’я. Вироби з меншим вмістом пуху (60/40 або 50/50) краще носити весною або осінню.

Як візуально має виглядати жіночий пуховик?

Якщо ви обираєте жіночий пуховик за фотографією/описом в інтернет-магазині, звертайте увагу на те, як пуховик розділений на блоки. Є моделі, в яких розподіл йде горизонтальними або вертикальними смужками. Їх краще не брати, оскільки через деякий час пух може опуститися вниз. Це погано тим, що в деяких місцях пуху буде забагато, а в деяких — бракуватиме, відповідно, зігрітися буде практично неможливо. У сучасних моделях блоки розділені у вигляді квадратів, до того ж їх намагаються робити не надто великими, щоб пух не «падав» до нижнього шва (20 см в довжину та ширину — найбільш прийнятні пропорції, але можуть бути й інші варіації). Також дуже важливо, щоб пух у середині кожного квадратику був однорідним та пружним. В описі або на етикетці має бути присутній такий показник, як показник пружності (F.P. або fill power). Цей показний має бути не нижчим 550, а перевірити по факту це можна натиснувши на квадратик, а потім відпустити його. Якщо через декілька секунд пуховий блок повернеться до норми, це гарний знак.

Оскільки у складі виробу окрім пуху присутнє пір’я, воно може проколювати тканину та вилазити на поверхню. Цю проблему вирішили подвійним пакетом блоку з тефлоновмісним просоченням, яка попереджує те, щоб пух з’являвся на поверхні. Ще один момент — обробка матеріалу. Оскільки пух — це природній матеріал з птахів, важливо правильно його обробити, щоб в результаті не було запаху або комах. Тому виріб має мати позначку євростандарту DIN EN 12934 щодо промивання, дезінфекції та сушіння пуху.

Автор статті: Яна Калиш