В Канаді поліцейські зуміли врятувати жінку, яка пролежала у ванні 3 дні

У Канаді поліцейські врятували жінку, яка не могла вибратися з ванної протягом трьох днів.

Як повідомляє CTV, першою тривогу забила її подруга. Та не могла зв'язатися з жінкою, тому і звернулася в поліцію. Прибулі на місце правоохоронці виявили зачинені двері, але помітили на другому поверсі світло. В ході огляду будинку поліцейські почули крики про допомогу.

Правоохоронцям довелося вибити двері. Коли вони піднялися наверх, то виявили 69-річну жінку, яка лежала у ванні. Вона розповіла, що вирішила помитися, але не змогла вибратися назовні, оскільки хворіє на грип.

В результаті з'ясувалося, що жінка провела в ній близько 70 годин.