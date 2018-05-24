У США розкрита секта багатоженців-гвалтівників

Сем Шеффер Фото: Iron Co. Jail

Як повідомляє телеканал Fox13, Сем Шеффер визнаний винним в одному епізоді згвалтування і одному епізоді сексуального насильства над дитиною.

«Ви засуджений не за ваші релігійні переконання, а за злочинну поведінку», - пояснив своє рішення суддя Метью Белл.

Слідство встановило, що Шеффер - «провидець» з культу «Лицарі кристального клинка» - разом зі своїм напарником Джоном Колтхарпом викрали власних дочок. Чоловіки пояснили, що Шеффер заручений з 8-річною дочкою Колтхарпа, а той, у свою чергу, одружений на 7-річній дочці Шеффера.

За словами засудженого, для нього відносини з дівчинкою були не сексуальними, а в першу чергу духовними. «Я сказав їй:" Знайди мене, коли подорослішаєш ", а вона відповіла:" Я люблю тебе"», - пояснив він в сльозах, сказавши, що готовий піти на розп'яття, якщо постраждалій дівчинці буде від цього краще.

Поліція знайшла чотирьох дітей - в тому числі двох постраждалих дівчаток - у 2017 році біля міста Сідар-Сіті. Двоє з дітей були в будинку на колесах, ще двоє ховалися в порожніх бочках з-під води. Експерти встановили, що вони могли померти: температура в цей час опускалася до мінусових позначок. Слідство вважало, що «Лицарі кристального клинка», які сповідують швидкий кінець світу і визнають багатоженство і одруження на маленьких дівчатках, - лише прикриття для педофілів, а не релігійна організація.