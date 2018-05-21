На рахунках бездомної жебрачки виявили понад мільйон доларів

Фото: arabnews.com

Мешканка ліванського міста Бейрут Фатіма Отман, яка заробляла жебрацтвом, ховала на своїх банківських рахунках понад мільйон доларів. Про це повідомляє видання Arab News.

Тіло 52-річної жінки, яка померла від серцевого нападу, знайшли в покинутому автомобілі. Поруч лежали сумки з п'ятьма мільйонами ліванських фунтів і ощадною книжкою, згідно з якою Отман зберігала в банку близько 1,75 мільярда ліванських фунтів. З січня сума на її рахунках зросла на 25 мільйонів ліванських фунтів.

Через вроджену хворобу у жінки не працювали руки. Крім того, вона не могла ходити. Місцеві жителі розповіли Gulf News, що у неї більше двадцяти років не було власного помешкання. Отман жила милостинею і ночувала в автомобілі, який орендувала. Раз на місяць її відвідував невідомий чоловік. Вона їхала з ним і поверталася тільки на наступний день. За її словами, він водив її до лікаря.

Поліції вдалося відшукати матір, двох братів і п'ятьох сестер Отман, які жили на півночі Лівану і не знали про багатства покійної родички. Вони забрали її тіло до рідного міста для поховання.

Нагадаємо, у 2008 році повідомлялося, що мешканка Калькутти Лакшмі Дас, що займається жебрацтвом, відкрила банківський рахунок і поклала на нього чотири відра монет, накопичених за сорок років. Щоб перерахувати 91 кілограм монет, який вона принесла, співробітникам банку знадобилося три дні.