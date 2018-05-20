24-річний чоловік позбувся рук і ніг через неправильно виставлений діагноз

Девід Морана з Іспанії розповів, як залишився без рук і ніг через неправильно поставлений лікарем діагноз. Про це повідомляє The Sun. У січні цього року 24-річний чоловік відчув лихоманку і біль в щелепі. Як тільки йому стало гірше, він відправився в лікарню і здав кров і сечу на аналіз. Лікар не помітив нічого небезпечного, прийняв нездужання за застуду і відправив пацієнта додому. Пізніше у Морани почалася блювота, температура тіла піднялася до 39 градусів, а на обличчі з'явилися коричневі плями.

«Я відчував себе жахливо. Мої ноги страшно боліли, здавалося, ніби вони відморожені. Я зняв шкарпетки і побачив, що коричневі відмітини є і на ногах», - розповів іспанець. Він повернувся в лікарню, і після перевірки лікарі виявили у нього менінгіт. Протягом двох днів інфекція поширилася по всьому тілу і, щоб вижити, чоловікові довелося пережити ампутацію і рук, і ніг. Зараз Морана намагається зібрати за допомогою краудфандінга гроші на нові кінцівки. Він зізнається, що в минулому був спортсменом і хотів би повернутися до активного життя.