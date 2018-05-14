Все о 3D фотообоях

Многие из нас помнят из далекого детства фотообои с березовой рощей, сосновым лесом, озерами, беседкой с плетеной мебелью. В те времена это было довольно модным дизайном, который можно было встретить в большинстве квартир Советского Союза, притом, что сами изображения не отличались разнообразием, а скорее наоборот. К примеру беседку с плетеной мебелью можно было встретить сразу в нескольких квартирах на одной подъездной площадке.

Прошло несколько десятилетий и прогресс шагнул далеко вперед за пределы тоненьких бумажных квадратиков, которые приходилось собирать на стене в единую картину и при этом не было шанса на ошибку, т.к. они легко рвались.

На сегодняшний день прогресс далеко шагнул вперед. Благодаря новейшим технологиям производство фотообоев достигло невероятных результатов. Полотно современных фотообоев ЭкоПринт очень плотное, красители высокого качества, сами фотообои устойчивы к влиянию внешней среды: влажности, солнечного света, их можно мыть. Еще определенное достоинство в том, что теперь их можно наносить на стену единым полотном. Но помимо всех вышеперечисленных достоинств есть еще просто потрясающее достижение в мире современного дизайна – это эффект 3Д – объемные фотообои. Да, да, вы не ослышались. Теперь эффектное 3Д изображение может быть прямо на вашей стене. 3d фотообои настолько передают эффект присутствия, что изображение, как будто выходит из вашей стены.

3Д эффект настолько реалистичен, что, глядя на такие изображения, стираются границы понимания, где реальная комната, а где фотообои. 3д обои – это идеальный вариант декора, когда вы хотите сделать акцент на определенном участке пространства вашей комнаты.

Что же такое 3д фотообои и чем они отличаются от обычных обоев:

3D фотообои – это широкоформатные изображения цветов, растений, животных, геометрических форм, которые визуально становятся объемной частью комнаты.

– это широкоформатные изображения цветов, растений, животных, геометрических форм, которые визуально становятся объемной частью комнаты. Они создаются определенным образом на специальном оборудовании, их отличает специфика печати и технологий нанесения красок на полотно.

Создать 3д изображение можно на любую тематику, вплоть да семейных портретов и любимых фотографий.



Какие поверхности подходят для нанесения 3д обоев:

Это стены, они могут быть даже фактурными;

Очень интересно такие обои смотрятся на потолке;

Гипсокартоновые межкомнатные перегородки;

Двери шкафов купе;

Фрагменты на зеркальных и стеклянных поверхностях.

Полотно 3д обоев может быть:

Бумажным;

Виниловым;

С флизилиновой основой.

Выбор материала зависит от того, для какой комнаты вы решили выбрать подобный декор. К примеру, в помещения с повышенной влажностью лучше подбирать виниловые фотообои на флизилиновой основе. Они долговечны и не подвержены влиянию внешних факторов. Потому еще много лет будут радовать вас своим насыщенным яркими красками.

А теперь о самом интересном. Помимо того, что купить фотообои 3д – это уже создать потрясающий декор, в их производстве еще существуют дополнительные эффекты. Ниже рассмотрим их:

Фотообои 3д на панорамных полотнах могут располагаться не на одной, а сразу на нескольких стенах, они дают масштабный эффект присутствия в желаемой среде.

Также распространены фрагментарные изображения, которые способны выделить целенаправленно определенный участок стены, перегородки, двери. Они могут быть обрамленными, это могут быть фрагменты каких-то изображений.

Впечатляющим декором станут фотообои с флуоресцентным эффектом 3д. Благодаря особым частицам в составе красителей, эти обои светятся в темноте. Так что теперь эффект звездного неба может стать гораздо реалистичнее.

Еще один вид – это светодиодные фотообои, но они, как правило, заказываются в комплекте с системой освещения, а также имеют высокую стоимость.

Где использовать 3д изображения

Теперь предлагаю рассмотреть те места, где будет уместно располагать 3д обои на стену. Полотно фотообоев с объемным изображением подойдет для любого помещения, если правильно подобрать его. Нужно ориентироваться на то, что эффект объемный и это важно. Это значит, что такие фотообои могут как расширить визуально вашу комнату, так и наоборот сделать ее меньше. Поэтому старайтесь как можно тщательнее подбирать картинку для такого декора.

Обои с 3д эффектом часто используют для расширения пространства маленьких комнат, подбирая при это изображения тропинок, улиц, ведущих в даль, и многое другое. Чаще всего такие используют такие 3д обои для стен лестничных проемов, узких коридоров, сан узлов, прихожих и т.д.

Вспомним о потолке: теперь голубое небо с облаками стало настолько реалистичным, что можно часами любоваться им, не покидая комнату в дождливый день.

Сами по себе фотообои – это уже яркий эффект, и они не нуждаются в чрезмерной пестроте красок. Даже черно-белое полотно во всю стену будет притягивать к себе взоры.

С таким декором стало очень просто сделать изумительный сказочный мир для маленькой принцессы и любителя ярких приключений.

Можно отметить, что, если вы уже решили именно 3д обои купить, Украина представит вам массу магазинов с интересными предложениями, но не забывайте о специфике этих изображений, поэтому нужно очень тщательно подбирать. Можно приобрести фотообои 3д в интернет -магазине, как правило, в таких магазинах присутствует большая база изображений и для того, чтобы выбрать фотообои 3д, каталог интернет магазина сможет стать вам настоящим гидом. В Украине пользуются популярностью 3д фотообои ЭкоПринт. Эта компания имеет большой опыт в производстве фотообоев, многогранно развивается в этой сфере, следит за качеством продукции и серьезно относится к подбору декора для каждого клиента.