Помер маніяк, який полював за чоловіками, а потім їх розчленовував

Денніс Нільсен (воскова лялька) / Фото: Фото: AP

Британський маніяк Денніс Нільсен, який зізнався у вбивстві близько 15 осіб, помер у в'язниці на 73-му році життя. Причини смерті поки не повідомляють, говорить BBC News.

У прес-центрі в'язниці Full Sutton під Йорком, де він утримувався, уточнили, що буде проводитися незалежне розслідування з метою встановлення причин смерті Нільсена.

Убивця, який здійснював злочини в 1970-1980-х роках, був засуджений в 1983-му і засуджений до довічного ув'язнення. Суд визнав його винним в шести вбивствах і двох замахах.

Нільсен вбивав і розчленовував жертви у своєму будинку в Лондоні. Він полював за чоловіками, переважно бездомними молодими геями, заманював їх у квартиру, а після вбивства міг кілька днів перебувати з трупом в одному приміщенні.