Бразилець 22 роки живе у піщаному замку, який звів сам

Бразилець Марція Матоліас протягом 22 років живе в піщаному замку, який звів сам. Про це повідомляє видання Quartz. За інформацією ресурсу, чоловік був бездомним, але цікавився створенням піщаних фігур і зміг побудувати собі цілий палац.

«Я не плачу за комунальні послуги і оренду, мені добре. Пісок утримує спеку, іноді ночами я не можу залишатися тут і ночую в друга», - говорить він.

На відео видно, що в одному з приміщень замку з піску розташована бібліотека і книжковий магазин, на дохід від якого і живе житель Ріо. На даний момент розмір середньої місячної орендної плати в Ріо-де-Жанейро перевищує розмір середньої зарплати практично в два рази.