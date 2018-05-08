Леопард вкрав трирічного сина поліцейського

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У національному парку королеви Єлизавети в Уганді леопард поцупив і з'їв трирічного сина співробітника поліції. Про це повідомляє видання The Independent.

Інцидент стався ввечері ще в п'ятницю, 4 травня. Хлопчик перебував під наглядом покоївки в мисливському будиночку на березі озера Едвард, розташованого в декількох кілометрах на південь від екватора.

За словами представника державної природоохоронної організації Башира Ханги, жінка не помітила, що дитина вийшла слідом за нею. Вона почула крик хлопчика і побігла на допомогу, але запізнилася: леопард з дитиною вже зник.

В результаті пошуків, розпочатих владою, був виявлений череп зниклого хлопчика. Його передали батькові для поховання. Хижака, який напав на дитину, планують зловити і тримати в неволі. «Після того, як він спробував людську плоть, його буде тягнути з'їсти іншу людину, і він стане небезпечним», - пояснив Ханги.

Національний парк королеви Єлизавети - найпопулярніший серед туристів заповідник Уганди. Там живуть слони, буйволи, гіпопотами, мангусти, бородавочники, шимпанзе, бабуїни, леви, леопарди, гієни, шакали, антилопи і десятки інших видів тварин.