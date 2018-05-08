Сатанисти принесли в жертву матір шістьох дітей

Тіло Глорії Торрес було знайдено в покинутому будинку в невеликому селі на півдні Гондурасу. Труп лежав у чорній туніці, навколо нього стояло чотири свічки, а на обох долонях жертви було вирізано по зірці. Крім того, загиблій було завдано удару ножем в живіт, повідомляє Daily Star.

На стіні перед тілом Глорії висів перевернутий дерев'яний хрест, на якому було видряпано "Договір 2018". Поліція знайшла на місці злочину ще одне послання: "За силу, яку дала мені тьма, сьогодні я прийшов, щоб віддати мою душу". Місцеві жителі розповіли, як з покинутої будівлі виходили п'ятеро осіб, одягнені в чорні шати.

Глорія пропала з дому рано вранці, коли пішла за покупками. Її тіло знайшли пізніше в той же день. 42-річна жінка виховувала шістьох дітей, старшому з яких було 22 роки, молодшому - чотири.