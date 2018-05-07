Наречена вибралася з палаючого гелікоптера і пішла на весілля

Наречена, яка летіла на своє весілля, зуміла вибратися з-під уламків вертольота, який не впорався з керуванням і розбився при посадці. Як повідомляє канал Globo, дівчина продовжила участь в церемонії і святкуванні.

Інцидент стався в Бразилії в штаті Сан-Паулу. На відео, опублікованому ЗМІ, видно, що повітряне судно при приземленні різко розвертається в повітрі і починає крутитися. Втративши стабільність, вертоліт впав і через деякий час загорівся.

За даними Globo, всередині, крім нареченої, знаходилися ще троє людей, включаючи пілота. Всі вони встигли вибратися до вибуху палива і відбулися дрібними травмами. Однак героїня урочистості завдяки щасливому випадку не отримала жодної подряпини.

На місце оперативно прибули пожежники і медики. Компанія, яка організувала захід, повідомила, що розпорядку весільного дня це не завадило, - молодята вирішили не скасовувати церемонію, а провести цей день так, як вони спочатку його запланували.