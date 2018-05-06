У Румунії бджоли до смерті закусали перевізників

Загиблі намагалися повернути в автомобіль вулик, що випав з нього. У цей момент на них напали комахи.

Двоє людей загинули в селі Алдень в Румунії від укусів агресивних бджіл. Як повідомляє видання "Блокнот Молдови", ще одна людина впала в анафілактичний шок.

Відзначається, що автомобіль, який перевозив вулика з бджолами, раптово з'їхав з дороги і нахилився, в результаті чого недостатньо добре закріплені вулики впали на землю і перекинулися. Коли водій і пасажири спробували повернути їх на місце, на них напали бджоли.

Як відзначили в місцевій поліції, на місце події прибули також рятувальники і бджолярі.