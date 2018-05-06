Індієць готував чай ​​на воді з туалету і попався

Фото: Arko Datta / Reuters

Чоловіка і двох його колег помітили, як вони виходили зі вбиральні з бідонами, з яких розливають чай і каву, на експресі від Ченнаї до Хайдарабаду, пише видання The Guardian.

Індійська залізнична компанія заявила, що «інцидент буде вивчений в деталях». Сам торговець був оштрафований на 90 тисяч рупій. Також з'ясувалося, що ліцензія на здійснення торгівлі була тільки у нього.

Продавець пояснив свою поведінку тим, що він разом з колегами переливав молоко з одного бідона в інший і не хотів робити це на очах у інших пасажирів. «Навіть просто заносити бідони з чаєм або кавою в туалет - це глибоко неправильна практика», - відзначили представники компанії.

За даними індійського уряду, харчове отруєння - одне з найпоширеніших недуг в Індії. У 2017 році 242 з 1 496 великих спалахів захворювань були викликані саме неякісною їжею.