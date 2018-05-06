Жираф убив режисера під час зйомок фільму

Фото: Metro Nashville PD / Twitter

47-річний режисер Карлос Карвальо загинув після нападу жирафа під час зйомок фільму в ПАР. Про це повідомляє видання Metro.

За словами одного з учасників знімальної групи, коли режисер знімав жирафа на прізвисько Джеральд крупним планом, тварина вдарило його головою. Карвальо госпіталізували в лікарню Йоганнесбурга, але лікарям не вдалося його врятувати.

Представники парку, де проходили зйомки, розповіли, що жирафа в тому, що трапилося, звинувачувати не можна: режисер проігнорував правила безпеки.

Карлос Карвальо знімав фільми про дику природу. Його відзначали міжнародними преміями, в тому числі «Срібним левом» і нагородою Африканської кінематографічної академії.