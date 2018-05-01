Студентка-француженка продала цноту банкіру з Уолл-стріт за 1,2 млн євро

Студентка з Парижа на ім'я Жасмин продала банкіру з Уолл-стріт свою невинність за 1 млн 200 тисяч євро. Про це повідомляє Daily Mail.

Як зазначається, юна парижанка виставила свою цноту на аукціон через сайт ескорт-послуг. "Лот" придбав "успішний банкір з Нью-Йорка", який побажав залишитися інкогніто. Він здобув перемогу на торгах над діджеєм з Лос-Анджелеса і над магнатом нерухомості з Мюнхена.

Дівчина розповіла, що була вихована в релігійній сім'ї і спочатку збиралася вийти заміж незайманою. Але потім передумала, так як хотіла заробити на відкриття власного бізнесу. Частину коштів вона також планує витратити на подорожі.