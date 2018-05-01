В Китаї чоловік захотів "провітрити літак"

У Китаї чоловік після приземлення задумав провітрити літак і відкрив аварійний люк. Після цього у літака розвернувся надувний трап. Про це повідомляє South China Morning Post.

Видання повідомило, що винуватцем інциденту став 25-річний чоловік. Він повертався з острова Хайнань в місто Мяньян. "У літаку було так душно і так жарко. Я просто натиснув на ручку біля вікна біля мене. Коли двері відвалилися, я почав панікувати", - згадує він.

Необережність буде коштувати чоловікові п'ятнадцять діб ув'язнення. Крім цього, його оштрафували на 11 тисяч доларів, які підуть на відшкодування шкоди, заподіяної авіакомпанії.