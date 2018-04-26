Мавпа в людській подобі налякала перехожих

На відео звернуло увагу видання Daily Mail.

Інцидент стався на одній з доріг в місті Богор. На ролику маленька мавпа, прив'язана за шию до стовпа на узбіччі дороги, простягає водіям відро в спробі зібрати гроші. Тварина була одягнена в рожевий комбінезон і величезну маску дівчинки в сонцезахисних окулярах. Дія відбувалася під музику.

Відео широко розійшлося в соціальних мережах. Більшість користувачів пошкодувала мавпу, деяких з них, це, не на жарт, налякало.

Виступи мавп в масках вважаються традиційними вуличними діями в Індонезії. Зазвичай тварини танцюють або їздять на велосипеді. У 2013 році подібні розваги були заборонені в столиці країни Джакарті. Багато з врятованих тоді зоозахисниками тварин не змогли повернутися до нормального життя в лісі через важкі фізичні та психологічні травми.