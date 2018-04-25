Непристойний жарт над дівчиною обернувся для чоловіка зраненим обличчям

Лиана Карр Фото: @leanna_carr / Instagram

Американська пауерліфтер Ліана Карр (Leanna Carr) розповіла про те, як провчила ірландця, який пристав до неї . Про це повідомив ірландський новинний портал Independent.

Спортсменка з штату Колорадо гуляла по Дубліну, коли невідомий вщипнув її за сідницю. Дівчина ошелешено обернулася, а той розсміявся їй в обличчя зі словами: «Ти ж американка, тобі напевно сподобалося».

У відповідь на це Карр вдарила його по обличчю і крикнула: «Ніколи більше не чіпай так дівчат, я можу відправити тебе за ґрати». Невідомий розлютився і хотів вдарити її, але в те, що відбувалося, втрутилася пара пенсіонерів, яка налякала агресора.

Після цього дівчина поділилася фотографією своїх збитих кісточок в Twitter-акаунті. Вона зазначила, що вперше в житті вдарила когось і відчуває легке відчуття сорому. Також Карр зізналася, що навряд чи змогла знайти в собі сміливість провчити кривдника, якби це сталося ввечері у нелюдному провулку.