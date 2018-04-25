Турист, який жорстоко пожартував над мавпою, отримав у відповідь те ж саме

Відвідувач китайського храму в провінції Фуцзянь задумав жорстоко пожартувати над мавпою, що мешкає у дворі і штовхнув її у воду з моста. Розгнівана макака вибралася на сушу і відразу ж кинулася на кривдника, а потім в бій вступив і її родич, розповідає Daily Mail. Турист спробував сховатися від гніву приматів в храмі, але одна з макак наздогнала його і там. Живу ілюстрацію до приказки "не рий іншому яму" зняв на відео один з випадкових свідків. Відвідувачі храму зуміли вигнати розлючену мавпу на вулицю, але до цього моменту вона зуміла роздряпати туристу руку і обличчя. Пізніше він сам виклав фото з травмами в місцеві соціальні мережі.