У Таїланді на трасі перед машиною впав НЛО

Шматок невідомого літаючого об'єкта звалився з неба на дорогу перед автомобілем. Відео з реєстратора з'явилося на YouTube.

Як наголошується, інцидент стався 18 квітня в провінції Патхумтхани.

За попередніми даними, ніхто не постраждав. Водієві вдалося загальмувати, він вийшов з машини і попередив інших учасників руху про інцидент на дорозі.

Що саме впало, невідомо. За попередніми даними, це була дах від будинку, що вибухнув неподалік резервуара з цементом.