Китайці крали трупи і продавали

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У Китаї п'ятьох чоловіків, які крали трупи і продавали їх сільським жителям в провінції Шаньдун, засудили до тюремного ув'язнення. Про це повідомляє The Global Times.

Злочинці відкопували тіла, поховані в полях, і продавали бажаючим кремувати їх замість своїх родичів. Як пише видання, в провінції діє закон, за яким некремовані тіла не можна ховати.

Про махінації поліцейські дізналися в березні 2017 року. Тоді співробітник крематорію виявив, що стать трупа, яка підлягає спаленню, не відповідає тому, що вказано в документах. Тіло жінки, переодягнене в чоловіка, впізнали сини покійної. Вони повідомили, що поховали її на пшеничному полі недалеко від свого села.

Головний фігурант справи - Лю Чанлін (Liu Changling), який займався похоронним бізнесом протягом 10 років, - був заарештований в місті Урумчі Синьцзян-Уйгурського автономного району в червні 2017 го. Слідству стало відомо, що одне тіло він продав за 13 тисяч юанів. За два інших він і його спільники отримали 14 тисяч юанів.

Сам Лю заявив, що крав тіла не тільки заради грошей, а й заради репутації. Згідно з китайською традицією, тіла померлих необхідно ховати в землі. Допомога в цьому, за словами чоловіка, була для нього честю.

Лю засудили до дев'яти місяців в'язниці. Про те, які терміни отримали інші злочинці, не повідомляється.