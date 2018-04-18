Чоловік, якого дванадцять років виховували вовки, має намір повернутися у зграю

Маркос Родрігес Пантоя був прийнятий вовчою зграєю, коли опинився в горах Сьєрра-Морена в Іспанії у віці семи років, повідомляє The Daily Mail.

У три роки його відправили туди в якості пастуха. Мати Родрігеса померла при пологах, а батько втік з іншою жінкою. Місцевий старий вчив хлопчика використовувати вогонь і робити посуд, але потім він або помер, або пішов, залишивши дитину в повній самоті. Він їв ягоди і коренеплоди, згодом його прийняла вовчиця. Вона годувала своїх дитинчат м'ясом, хлопчик спробував вкрасти шматок, але мати загарчала і він відступив.

"Після годування цуценят вона кинула мені шматок м'яса. Я не хотів торкатися до нього, так як боявся, що вовчиця нападе на мене, але вона штовхала м'ясо носом", - розповідав Маркос BBC в 2013 році. - Я з'їв його і думав, що вона мене вкусить, але вона витягла язик і почала лизати мене. Після цього я став одним з членів зграї ".

Пантоя розповів, що у нього також була ручна змія, яка слідувала за ним, так як він нагодував її козячим молоком. Знайшли Маркоса, коли йому виповнилося 19 років. Він бігав голим і був не здатний спілкуватися. "Я тільки замотував ноги, коли вони хворіли через сніг. У мене були такі великі мозолі на ногах, що я міг вдарити по каменю, як по м'ячу ", - розповідав Пантоя.

Зараз 72-річний Мауглі живе на дуже мізерну пенсію в маленькому холодному будинку в іспанському місті рантьє в Галісії. Пантоя розповідає, що після того, як його забрали з печери, яку він називав будинком, його життя стало набагато гірше, він так і не зміг повністю інтегруватися в суспільство. Маркос каже, що його обманювали, він піддався насильству, його експлуатували і не платили. Найщасливіші дні, за словами Мауглі, він провів в печері, де жив з кажанами, зміями і оленями, чиї звуки може імітувати. Повернення до цивілізації стало найстрашнішим досвідом в його житті. Спочатку він потрапив до притулку, де черниці навчили його ходити на двох ногах і їсти за столом. Деякий час він був прив'язаний до інвалідного крісла після того, як з його ніг зрізали мозолі. Перший візит до перукаря налякав Маркоса, він вирішив, що бритвою йому хочуть перерізати горло. Найжахливішим враженням від цивілізації стали машини, натовпи людей. Він не вмів спати на ліжку, і як тільки йому видали кімнату, Пантоя організував собі ложе на підлозі з купи журналів і ковдр. Маркос спробував повернутися в гори, але не знайшов своєї печери, на її місці виявилися котеджі з електричними воротами. Вовки також не прийняли його після довгої відсутності.

Зараз екологічна група Amigos das Arbores збирає гроші, щоб придбати йому бойлер і провести опалення в будинок. Сусіди приймають Мауглі, але деякі сміються над його наївністю. "Я думаю, вони сміються з мене, тому що я нічого не знаю про політику або футбол", - говорить Маркос. Його лікар заперечує: "Смійтеся над ними. Вони знають менше вас".