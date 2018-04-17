Змія вирішила поспати у ліжку австралійки

Фото: сторінка Sandie Maher в Facebook

Про це повідомило видання Daily Mail.

Інцидент стався в місті Маккай на сході штату Квінсленд. Алей Мехер (Aleigha Maher) пішла спати, але коли відкинула ковдру, виявила пітона, який розлігся серед простирадл. Дівчинка голосно закричала і вибігла з кімнати.

Проте батьки не стали її втішати, так як це було не перше знайомство дочки зі зміями. «У нас було кілька подібних випадків, так що те, що сталося не було для нас чимось особливим. Просто забавно і несподівано було знайти змію в ліжку», - пояснила мати Сенді Мехер. Вона піднялася в кімнату дочки, взяла змію і випустила її на волю.

Старша Мехер зазначила, що вчила своїх чотирьох дітей бути уважними, завжди перевіряти, чи немає змій навколо, і не боятися отруйних рептилій.

Ромбічні пітони (Morelia spilota) - великі неотруйні змії, які водяться в основному в Австралії і Новій Гвінеї. Їх довжина становить від двох до чотирьох метрів, вага досягає 15 кілограмів.