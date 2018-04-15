Покупець будинку знайшов на дивані сидячу мумію колишнього власника

Покупець будинку знайшов на дивані сидячу мумію колишнього власника
Фото: Corriere della sera

Тіло пробуло в такому стані більше, як півроку.

Джерело: Відомості

Один з потенційних покупців будинку на півночі Італії знайшов у ньому муміфіковане тіло колишнього власника. Про це повідомляє місцеве видання Corriere della sera.

Будинок був виставлений на аукціон після того, як перестали надходити платежі за іпотеку і комунальні послуги. Один з потенційних покупців разом з представником судових органів приїхав, щоб оглянути будівлю і виявив в ньому тіло колишнього господаря, який сидів на дивані .

Власник будинку 42-річний Вальтер Даль-Дзотті помер влітку 2017 року. Його називали нетовариською людиною. Його батько і брат живуть в сусідньому місті, проте Даль-Дзотті не підтримував з ними зв'язок.

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