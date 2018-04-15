Найпотворніший пес Великобританії підписав контракт з модельним агентством

Фото: metro.co.uk

15-річний беззубий пес по кличці Чейз, який є володарем звання найпотворнішого пса Великобританії, підписав контракт з модельним агентством. Про це пише Metro.

Британець породи китайська чубата страждає на катаракту і облисіння, але це не завадило йому потрапити в агентство Model Direct, яке співпрацює з брендами M & S, Disney, MAC і Pets at Home. Власниця пса Шторм Шайлер сподівається побачити ім'я свого вихованця в новому світлі.

У 2017 році на конкурсі «Найбільша потворна собака у світі» Чейз зайняв лише третє місце. Першим став трирічний неаполітанський мастиф на ім'я Марта з Каліфорнії.

Конкурс проводиться з 1961 року. За задумом організаторів, він призначений для вихованців, які ніколи не переможуть на звичайних виставках собак, але теж заслуговують любові і турботи. Цього року переможця нагородили 1,5 тисячами доларів і поїздкою в Нью-Йорк для зустрічі з пресою.