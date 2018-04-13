Жокей прийняв чотириметрового пітона за канаву

Фото: Masayuki Abe

Жокей Масаюки Абе (Masayuki Abe) відпрацьовував стрибки близько 5:30 ранку в середу 11 квітня, коли сторож крикнув йому: «Обережно, там велика змія». Однак наїзник не розчув останнє слово і продовжив тренування. Тільки на останньому колі він усвідомив, що канава виявилася ромбічним пітоном завдовжки в чотири з половиною метра.

«Я не думав, що це змія, тому що до цього я не бачив таких великих змій. За дві секунди я усвідомив, що мені кричав сторож, і дуже сильно злякався», - розповів він. Абе зізнався, що йому дуже пощастило, що кінь не помітив рептилію і в паніці не звалив його, повідомляє новинний портал Fox News.

Директор кінного клубу Джон Кемерон (John Cameron) відзначив, що змія вперше пробралася на територію його закладу. «Дивно, що ми скасовували тренування через сарану, собак і навіть овець на біговому колі, а змію прогледіли», - додав він.