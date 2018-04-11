Британка "відстебнула" собі ніс у прямому ефірі телешоу

Мешканка Великобританії Джейн Хардман з аутоімунним захворюванням в прямому ефірі ранкового телешоу This Time Next Year показала, до чого призвела її хвороба, "відстібнувши" ніс і повернувши його на місце. Вона розповіла, що гранулематоз позбавив її свого носа, і лікарі створили для неї косметичний протез на магнітах. Для цього їй довелося вживити магнітні кріплення в кістки лицьового черепа. Гранулематоз Вегенера - важке, швидко прогресуюче захворювання, охоплює дрібні і середні кровоносні судини: капіляри, венули, артеріоли і артерії, з залученням верхніх дихальних шляхів, очей, нирок, легенів та інших органів.