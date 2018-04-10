Китаянка з ножицями в голові доїхала до лікарні на автобусі і вижила

Мешканка Китаю з ножицями в голові зуміла самостійно дістатися до лікарні і успішно перенесла операцію. Про це повідомило видання Daily Mail.

Інцидент стався під час того, як Шень Сяоін (Shen Xiaoying) збирала листя цедрели китайської в саду свого будинку в місті Сян'ян, провінція Хубей. 57-річна жінка вирішила зрізати їстівні листя з верхівки рослини, і щоб дістати до них, прикріпила до садових ножиць бамбукову палицю. Але вона зламалася, і ножиці впали та вп'ялися лезом в голову Сяоін .

Китаянка зуміла зберегти самовладання і відправилася на автобусі до лікарні разом зі своєю сім'єю. Лікарі відправили її на рентген, де виявили, що лезо увійшло їй в голову на чотири сантиметри і зачепило мозок.

Тим не менше, воно не завдало їй серйозних проблем: жінка скаржилася лише на часткову втрату чутливості і сонливість. Щоб повністю витягти ножиці лікарям потрібно було зробити дві операції.