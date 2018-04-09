Японець 20 років тримав у клітці психічно хворого сина

Поліція в японській префектурі Хіого заарештувала чоловіка за те, що він утримував свого психічно хворого сина в клітці. Про це пише The Japan Times.

73-річний Йошітан Ямасакі (Yoshitane Yamasaki) з 18 січня знаходиться під вартою за обмеження свободи 42-річного чоловіка.

За інформацією джерел газети, японець почав садити сина в саморобну клітку, коли тому було 16 років. За словами батька, через психічну хворобу підліток ставав вкрай агресивним, тому просто так його одного в будинку не залишали.

Дерев'яна клітка була близько метра у висоту, 90 сантиметрів у ширину і 1,8 метра в довжину. На її підлозі знаходився лист пластику. Вона розташовувалася не в самому будинку, а в невеликій побутівці поруч. При цьому приміщення було обладнано кондиціонером.

Ямасакі раз в два дні виводив сина в душ, а також постачав його їжею. Відзначається, що серйозних проблем зі здоров'ям у 42-річного чоловіка не спостерігається.