«Найгірша мати» перерахувала всі свої гріхи в Instagram

Мати двох дітей поскаржилася, що її постійно звинувачують в неправильній поведінці. «Якби мені давали цент кожен раз, коли обзивали" поганою мамою ", я була б дуже багата», - написала Купер на своїй сторінці.

За словами американки, передплатники лаяли її за фітнес-тренування під час вагітності, використання консервів, татуювання, вживання вина і навіть за збірку мотоциклів в якості хобі. Крім того, люди постійно висловлювали інші, іноді зовсім безглузді претензії.

Дівчина, відповідаючи недоброзичливцям, написала на руці і животі фразу «Погана мама», а також позувала з пляшкою вина поруч з дітьми. Ті, в свою чергу, перемазюкалися цукерками і сиділи з планшетом в руках.

В кінці поста блогер додала, що у батьків не може бути правильного вирішення проблеми виховання дітей. «Все, що працює в одній сім'ї, може не працювати в іншій», - заявила Купер.