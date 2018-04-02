У Штатах продали лотерейний квиток з виграшем в $ 521 млн

У Сполучених Штатах невідомий став володарем виграшу лотереї Mega Millions в розмірі $ 521 млн. Особистість переможця поки не відома, так як він ще не заявив права на виграш.

Як передає Fox News, переможець лотереї придбав квиток на автозаправці в Нью-Джерсі. Менеджер заправки Неш Райад заявив, що він дуже радий за переможця. «Я по-справжньому щасливий за переможців. Це просто справжнє свято», - заявив він. Він зазначив, що в останні дні на автозаправці було продано багато лотерейних квитків і він не може згадати, хто міг би придбати виграшний екземпляр.