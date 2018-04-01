Пенсіонера з Китаю прославила його молодеча зовнішність

Фото: Hu Hai

Пенсіонер з китайського міста Шанхай, що виглядає вдвічі молодшими за свій вік, розповів виданню Daily Mail, що допомогло йому зберегти молодість.

67-річний Ху Хай пов'язує свій моложавий вид з активним способом життя. Він вважає, що йому допомагають різноманітні хобі. Серед іншого, він займається йогою, любить співати і танцювати. Особливу слабкість Ху Хай відчуває до танцю живота. Пенсіонер стверджує, що виконував його в місцевих театрах.

Ху Хай пояснив журналісту Daily Mail, що на його думку, у кожної людини є три віку: біологічний, психологічний і фізичний. Він вважає, що його власний психологічний вік не перевищує 20 років. Свій фізичний вік пенсіонер вимірює за допомогою спеціальної машини. Згідно з її свідченнями, він становить 43 роки.

«Ми не постаріємо і назавжди залишимося молодими, поки знайомимося з новими і прекрасними речами, - каже Ху Хай. - Тому я кожен день прокидаюся і кажу собі, що ще є маса речей, які мені треба зробити».

Ху Хай народився в 1950 році. В молодості він працював на текстильній фабриці і мріяв виступати на сцені. «Багато хто хотів, щоб я співав, танцював або грав в театрі, але оскільки я був членом комуністичної партії, мені не можна було залишити фабрику і зайнятися цим», - пояснює він. У 40 років Ху Хай змінив професію і став економістом. У 2016 році він взяв участь у конкурсі для літніх жителів Шанхаю. Він переміг і був визнаний «наймоднішим шанхайським дідусем». Це принесло йому славу і численні запрошення на телебачення. У Ху Хая є 37-річна дочка, проте поки немає внуків.