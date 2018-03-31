Семеро величезних варанів зїли свого господаря

Коли офіцери прибули в будинок Рональда Хаффа в Ньюарку, то ніхто з них не міг уявити, що за жах їх чекає всередині. Вломившись у квартиру колишнього солдата, вони побачили сім нільських варанів, що бенкетують на трупі 42-річного чоловіка. Величезні м'ясоїдні рептилії були всі в крові свого господаря і загрозливо шипіли на поліцейських, повідомляє The Sun.

До сих пір невідомо, помер Рональд своєю смертю чи його вбили екзотичні домашні вихованці, які вільно переміщалися по квартирі. Розтин, проведений державним медичним експертом через кілька тижнів після смерті чоловіка, не зміг визначити точну причину. Ящірки загиблого були поміщені в зоопарки, найагресивніші з них приспані.

Втім, колишній начальник загиблого Майк Кессіді розповів, що у Рональда часто були покуси на руках.

"Його знайшли біля дверей, так ніби він намагався втекти. Один з поліцейських припустив, що Рон був ще живий, коли ящірки почали поїдати його. Це вони позбавили його життя" - говорить Майк Кессіді.

Нільські варани в дикій природі харчуються дрібними тваринами, такими як миші і щури. Тих, хто перебуває в неволі, зазвичай годують сирою куркою. Незважаючи на те, що вони стали популярними в США в якості екзотичних домашніх тварин, варани все одно вважаються небезпечними через їх гострі зуби і отруту.