У Флориді виявлено уламки корабля 18 століття

На пляжі у Флориді виявлені уламки корабля, який, імовірно, був побудований в 18 столітті. Про це повідомляє CBS 47.

Незвичайну знахідку виявили жителі округу Сент-Джонс - Джулія Тернер і її восьмирічний син.

За їх словами, вони спочатку подумали, що знайшли частину пірсу або забору, але коли підійшли ближче, то зрозуміли, що це старий корабель.

«Ми підійшли, перевірили і відразу зрозуміли, що це історичний артефакт», - сказала Тернер.

За словами місцевих фахівців, корабель був побудований у XVIII столітті. Вони відзначили, що подібні уламки вкрай рідко вимиває на берег.

Раніше повідомлялося, що в США був знайдений «російський корабель-привид».