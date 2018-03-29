Лотерейний виграш: Канадка забезпечила собі довічне утримання

Шарлі Лагарде (Charlie Lagarde) з провінції Квебек вперше купила собі пляшку шампанського і лотерейний квиток із нанесеним на ньому слоєм, що стирається, щоб відзначити повноліття. Квиток виявився виграшним, і дівчині запропонували два варіанти: забрати відразу один мільйон канадських доларів або отримувати тисячу канадських доларів щотижня до кінця життя.

Порадившись з фінансовим консультантом, Лагарде прийняла рішення отримувати по тисячі доларів на тиждень, так як ця сума не буде обкладатися податком.

Лагарде зізналася, що планує витратити виграш на подорожі та освіту. «Я хочу вивчитися на фотографа. Моя мрія - знімати для журналу про подорожі», - розповіла дівчина.