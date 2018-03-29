Пивний живіт американця виявився пухлиною вагою 14 кілограмів

Фото: Lenox Hill Hospital

У жителя американського міста Хобокен, штат Нью-Джерсі, видалили злоякісне новоутворення вагою 14 кілограмів, яке він приймав за пивний живіт. Про це повідомляє видання Daily Mail.

63-річний Кевін Делі запідозрив недобре після операції на серці в 2015 році. Він скинув 15 кілограмів, проте розмір живота залишився колишнім. У грудні 2017 року чоловік переконав лікаря зробити йому комп'ютерну томографію, незважаючи на протести страхової компанії, яка вважала це непотрібною тратою.

Томографія показала, що більшу частину черевної порожнини Делі займає величезна ліпосаркома. Новоутворення росло в його животі близько 10 років. Як правило, пухлину помічають швидше, тому ліпосаркома таких розмірів - рідкість.

Операція, під час якої у Делі видалили пухлину і поглинену нею нирку, тривала шість годин. Оскільки зазвичай ліпосаркоми поширюються повільно і не супроводжуються метастазами, лікарі дають хороший прогноз.

Ліпосаркома - злоякісне новоутворення, найчастіше спостерігається у чоловіків 50-60 років. Вона може вражати будь-які частини тіла, але частіше за все зустрічається на стегнах, колінних суглобах, заочеревинному просторі і в області плеча.

У лютому повідомлялося, що в індійському місті Кочин, штат Керала, прооперували 46-річного чоловіка, у якого після москітного укусу виросла 14-кілограмова пухлина на стегні. Після операції вага пацієнта зменшився на 25 кілограмів.