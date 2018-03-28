Невдалий татуаж перетворив брови тайки у величезних слимаків

Фото: сторінка Kanyarat Dew Chaichan в Facebook

Мешканка Таїланду зробила собі татуаж брів, однак через недосвідченість майстра вони вийшли величезними і схожими на слимаків. Як повідомляє видання The Mirror, дівчина прийняла рішення звести їх і відростити заново.

Каньярат Чайхана (Kanyarat Chaichan) зробила невдалу процедуру в дешевому салоні в листопаді минулого року. З тих пір 26-річній дівчині довелося ходити з гігантськими татуйованими бровами, так як у неї не було грошей, щоб їх звести. Однак її проблему безкоштовно взялася вирішити косметолог і в березні провела операцію з видалення татуажу лазером.

Проте Чайхані доведеться почекати від трьох до шести місяців, поки лікування повністю не подіє. Але вона щаслива: «Я думала, що мені тепер все життя доведеться ходити з величезними бровами. Тепер же я просто терпляче чекаю, поки вони зникнуть», - зізналася дівчина. Надалі вона планує задовольнятися природними бровами.

Косметолог зазначила, що зважилася на це, щоб допомогти дівчині і показати оточуючим, як важливо звертатися тільки до кваліфікованих майстрів.