Десятки дельфінів викинулися на берег Аргентини

Кадр: CEN / YouTube

У 50 кілометрах від аргентинського міста Пуерто-Мадрін, провінція Чубут, на берег викинулися десятки дельфінів. Про це повідомляє EFE.

На пляжі виявили 68 дельфінів, 49 з яких вже померли. Ще 19 тварин вижили, їх вдалося повернути в море. Щоб визначити можливі причини події, буде проведено розтин загиблих дельфінів.

За інформацією Daily Mail, дельфінів, які викинулися, знайшла пара, яка гуляла по пляжу. Відпочиваючі зацікавилися незвичайним скупченням птахів, а виявивши причину, негайно повідомили владу.

Фахівці поки не прийшли до остаточного висновку про те, що саме спонукало дельфінів викинутися на берег. Один з представників місцевої влади, Нестор Гарсія, не виключив, що причина може полягати в збільшенні числа косаток.

Дельфіни-білобочки зустрічаються в Тихому, Індійському і Атлантичному океанах, в тому числі в Середземному і Чорному морях. Вони поширені біля берегів Європи, біля східного узбережжя Північної та Південної Америки, біля берегів Південної Африки, в морях між Японією, Кореєю і Тайванем.

19 березня повідомлялося, що вчені, які працювали біля берегів Африки, зняли на відео напад косаток на дельфіна. Через кілька днів на березі знайшли мертвого дельфіна зі з'їденими нутрощами і жиром. За словами біолога Саймона Елвена, за свою 20-річну кар'єру він жодного разу не бачив останків з настільки значними ушкодженнями.