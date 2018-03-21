Доки мама відволіклась, немовля переповзло швидкісне шосе

У в'єтнамській провінції Куангнінь немовля вибрало для прогулянки швидкісне шосе. Водії авто, які запримітили малюка, вчасно зупинили свої машини.

Порятунок немовляти потрапив в об'єктив камери реєстратора. Ці кадри були зроблені 13 березня на під'їзді до міста Камфа на північному сході країни. Батьки малюка, як пізніше з'ясувалося, володіють торговими лавками по обидва боки шосе і просто не встигають стежити за активним сином. Під час чергової своєї вилазки хлопчик дістався до дороги і попрямував до відбійника. Варто відзначити, що проїжджу частину він перетинав приблизно в 10 метрах від пішохідного переходу, перед яким автолюбителі зазвичай скидають швидкість. Першим зупинився водій самоскида, його приклад наслідував і власник легковика, з кабіни якої вівся запис. Чоловіки кинулися на допомогу незворушному немовляті, але в цей момент з протилежного боку дороги приспіла його мама, яка повернула дивом не постраждалого сина до рідної домівки.