Жінка 10 років ховала від чоловіка новонароджених дітей в морозилці

Француженка протягом десяти років приховувала від сім'ї своїх новонароджених дітей в морозильній камері. Про це пише The Local.

Відзначається, що тіло дитини в холодильнику виявила одна з двох дочок 38-річної жінки. Про цю страшну знахідку вона відразу ж розповіла своєму батькові Хуан-Карлосу Кане, який, в свою чергу, повідомив у поліцію.

Медична експертиза з'ясувала, що новонароджений був живим приблизно за 48 годин до того, як його знайшли, і міг вижити. Всього співробітники поліції виявили ще чотири маленьких заморожених трупа.

Батька і матір загиблих дітей взяли під арешт. Чоловікові було пред'явлено звинувачення в приховуванні злочину. Втім, обвинувачений заявив, що нічого не знав про вагітності дружини, і його виправдали. При цьому Хуан-Карлос зараз підтримує вбивцю своїх дітей і переживає за її подальшу долю.

Тим часом француженці, яка заморозила дітей, загрожує покарання у вигляді довічного ув'язнення.