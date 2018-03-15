В аеропорту Якутська з літака посипалися злитки з золотом (фото)

Фото: yakutiamedia.ru

У якутському аеропорту Маган з вантажного літака Ан-12 при зльоті повітряним потоком відірвало стулку вантажного люка. Аварія призвела до того, що з літака, як повідомляють очевидці, посипалися золоті злитки.

Частина вантажу, який перевозив Ан-12, виявилася на льотному полі аеродрому, передає агентство YakutiaMedia

Місце інциденту в зв'язку з тим, що сталося, оточили силовики, посилений контроль поліції також встановлено в аеропорту Якутська.

Ан-12, як уточнюється на сайті якутського аеропорту, належить новосибірській авіакомпанії «Німбус». Перед вильотом літак перевірили фахівці. За даними техніків, лайнер був справний.

Після інциденту екіпаж, як розповіли представники аеропорту, прийняв рішення повернутися до Якутська, літак благополучно приземлився в аеропорту Маган.