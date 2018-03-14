Росіянка народила дитину просто під час плавання у морі (фото)

Трапилося це на єгипетському курорті Дахаб.

Неймовірна історія трапилася з туристкою з Росії в Єгипті. Туристка з Росії народила дитину прямо в Червоному морі на єгипетському курорті Дахаб. Про це повідомляє портал Arab News, також в соцмережах з'явилися фото новонародженого.

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