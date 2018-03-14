Мати пошкодувала змію, яка задушила її власного сина

31-річний Даніель Брендон, був великим любителем змій, і смерть наздогнала його у вигляді великого пітона Тіні, якого він тримав у себе. Тіло задушеного змією чоловіка було знайдено його літніми батьками, повідомляє Mirror. Спершу друзі і близькі Дена не могли повірити, що чоловік став жертвою свого захоплення - він з дитинства обожнював змій і вмів з ними поводитися. Але судово-медична експертиза підтвердила первинну версію слідства: Даніеля вбив саме Тіні. Втім, змія не проявляла агресії до чоловіка - найімовірніше, він сам обернув пітона навколо тіла, і у того спрацював інстинкт. За законами Великобританії, сім'я загиблого чоловіка могла наполягати на усипляння пітона. Проте Барбара, мати Даніеля, відмовилася вбивати тварину. Жінка пояснила, що її син ніколи б не звинуватив змію у власній смерті.

"Ден не хотів би, щоб ми приспали Тіні. Знаючи його, я можу стверджувати, що він звинуватив би в тому, що трапилося, себе, а не тварину, яку він любив".

Тепер пітон, який вбив Даніеля, буде переданий до Національного центру догляду за рептиліями в Тонбріджі, графство Кент. Там змія буде жити в умовах, які повністю відповідають її потребам. Батьки загиблого чоловіка впевнені, що саме цього хотів би сам Даніель.