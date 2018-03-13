Американка виколола собі очі під час передозування наркотиками

Американка, яка виколола собі очі під час передозування наркотиками, сказала, що це допомогло їй стати щасливішою. Про це пише видання The Independent.

У лютому 20-річна Кайлі Матхарт (Kaylee Muthart) з міста Андерсон, штат Південна Кароліна, пообіцяла матері почати лікування від наркозалежності. Однак лише за тиждень до того, як відправитися в реабілітаційний центр, дівчина вирішила наостанок вжити метамфетамін. Матхарт не розрахувала і вжила занадто велику дозу наркотику. В результаті вона видавила собі очі так як боялася, що, якщо вона цього не зробить, «все зникне і всі помруть». Дівчину знайшли перехожі біля церкви з очними яблуками в руках. Вона кричала, що хоче побачити світ, і намагалася битися з ними. Її доставили в лікарню, де надали необхідну допомогу. «Все було в пітьмі, я знала, що осліпла. Але коли я відчула, що мама поруч, я зрозуміла, що все буде добре», - розповіла Матхарт. Її виписали з лікарні 1 березня. Вона відвідує психіатра і ходить на фізіотерапію. Матхарт сподівається, що зможе здійснити свою мрію і стати морським біологом, незважаючи на сліпоту. Також вона збирає гроші на собаку-поводиря на краудфандінговій платформі GoFundMe. Незважаючи на недугу, дівчина стверджує, що щаслива. «Життя стало куди краще, ніж коли я була залежна від наркотиків. Той світ був жахливим», - зізналася вона.