Американка виколола собі очі під час передозування наркотиками
Дівчина заявила, що це допомогло їй стати щасливою.
Американка, яка виколола собі очі під час передозування наркотиками, сказала, що це допомогло їй стати щасливішою. Про це пише видання The Independent.
У лютому 20-річна Кайлі Матхарт (Kaylee Muthart) з міста Андерсон, штат Південна Кароліна, пообіцяла матері почати лікування від наркозалежності. Однак лише за тиждень до того, як відправитися в реабілітаційний центр, дівчина вирішила наостанок вжити метамфетамін. Матхарт не розрахувала і вжила занадто велику дозу наркотику. В результаті вона видавила собі очі так як боялася, що, якщо вона цього не зробить, «все зникне і всі помруть». Дівчину знайшли перехожі біля церкви з очними яблуками в руках. Вона кричала, що хоче побачити світ, і намагалася битися з ними. Її доставили в лікарню, де надали необхідну допомогу. «Все було в пітьмі, я знала, що осліпла. Але коли я відчула, що мама поруч, я зрозуміла, що все буде добре», - розповіла Матхарт. Її виписали з лікарні 1 березня. Вона відвідує психіатра і ходить на фізіотерапію. Матхарт сподівається, що зможе здійснити свою мрію і стати морським біологом, незважаючи на сліпоту. Також вона збирає гроші на собаку-поводиря на краудфандінговій платформі GoFundMe. Незважаючи на недугу, дівчина стверджує, що щаслива. «Життя стало куди краще, ніж коли я була залежна від наркотиків. Той світ був жахливим», - зізналася вона.