Ненажерливість: працівники кладовища викопували трупи, знімали прикраси і здавали в ломбард
Своєрідний пункт збору цінностей, знятих з трупів, могильники організували у себе в роздягальні.
Співробітники одного з кладовищ в італійському Турині розкопували могили заради наживи. Про це повідомляє fanpage.it.
За інформацією порталу, знайдені на трупах коштовності і золоті зуби могильники продавали або здавали в ломбард. Як мінімум один раз їх здобиччю навіть став цілий череп. Своєрідний пункт збору цінностей, знятих з трупів, вони організували у себе в роздягальні.
Розслідування стосовно працівників кладовища почали в жовтні 2016 року. Правоохоронці встановили, що могильники підробляли документи про ексгумацію старих могил. Всього підозрюваними у цій справі проходила 31 особа, 15 з них арештовані і поміщені під домашній арешт. Їх звинувачують в створенні злочинного співтовариства, фальсифікації справ, знищення та ексгумації трупів, крадіжках і хабарництві.
Як з'ясувала поліція, крім опоганення могил, співробітники кладовища в робочий час періодично готували барбекю прямо на його території.