Вчителі відсторонили від роботи за зберігання в класі 750 жіночих трусиків

У японському місті Куруме (префектура Фукуока) тимчасово відсторонили від роботи шкільного вчителя, який зберігав у класі 750 жіночих трусиків. Про це повідомляє SoraNews24.

У серпні 2017 року один із співробітників школи виявив у шафі для господарського інвентарю 10 пластикових пакетів з нижньою білизною. 50-річний учитель, який відповідав за кабінет, зізнався адміністрації навчального закладу, що всі речі належать йому.

Педагог пояснив, що купив нижню білизну оптом в 2016 році, покупка обійшлася йому в 10,6 тисячі ієн. За його словами, він планував продавати їх учням під час щорічного шкільного фестивалю. Реалізувати товар не вийшло, тому він залишив його в шафі до наступного фестивалю.

За рішенням дисциплінарної комісії вчителя відсторонили від роботи на три місяці.