Житель США зірвав джекпот через відсутність кави у магазині

Житель США Реймонд Шоув (Raymond Shove) випадково зірвав джекпот через відсутність кави в магазині. Про це повідомив новинний портал UPI.

Шоув, що народився в Канаді, але живе в Нью-Йорку, пояснив, що вирішив випити чашку кави після роботи. Однак в першому магазині, куди він заїхав, напій закінчився. Проте, чоловік був налаштований неодмінно купити кави, тому заїхав в ще один, де й придбав собі чашку напою і лотерейний квиток, який опинився виграшним.

«Я взяв каву і квиток та спустився до себе в підвал, де я зазвичай стираю шар з лотерейних квитків. Я досить давно граю в лотерею, і дуже здивувався, що зірвав джекпот. Зізнатися, я шукав підступ», - розповів Шоув. Після усвідомлення, що він виграв п'ять мільйонів доларів, чоловік сховав квиток під газетами та пішов спати, не розповівши навіть дружині про те, що сталося.

Чоловік вирішив забрати виграш цілком: після всіх податків він склав 3,309,000 доларів. Ці гроші він планує кудись інвестувати, щоб подбати про майбутнє своєї сім'ї.