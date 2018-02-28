Неймовірне природне явище спостерігали цими днями бразильці

У бразильському штаті Санта-Катаріна навколо сонця утворився оптичний феномен гало, повідомляє Globo.

Незвичайне природне явище бразильці могли спостерігати 26 лютого. Гало виднілося в столиці штату - Флоріанополіс, а також в декількох довколишніх містах.

Користувачі виклали в мережу фотографії і відео феномена з різних ракурсів.

Гало виникає навколо потужних джерел світла - в основному це сонце або місяць. Переважно це явище відбувається через крижані кристали в перистих хмарах у верхніх шарах тропосфери. Відбите і заломлене кристалами світло часто надає гало райдужного відтінку.